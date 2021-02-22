نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. زحام بكوبرى السيدة عائشة

جدة - نرمين السيد - وأوضح صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، أن هناك هدوءًا وانتظامًا فى حركة المرور الصباحية بجميع محافظات الوجه القبلى والبحرى والطرق المؤدية إليهما.

وأشار صابر إلى أن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور بالجيزة، تتابع الحركة بشكل لحظى لمنع أى تكدسات.

وأوضح أن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرزاق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، تعمل على تصفية الكثافات بقطاعات الطرق الدائرية لوجود بعض أعمال التوسعة على عدد من القطاعات منها أعلى الكنيسة والمنيب ودار السلام والمرج.

أما بالنسبة لمحافظة القاهرة تنحصر الكثافة المرورية عند مطلع كوبرى السيدة عائشة لوجود أعمال تطوير هناك، ونصح بسلوك الملك الصالح وقصر العينى.

وقال صابر، إن محور 26 يوليو تعمل الحركة المرورية فيه بشكل جيد، كما يفضل سلوك شارع مصر والسودان فى ذلك التوقيت.

وأضاف أن الكبارى التى تنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة تعمل بشكل جيد وطبيعى.