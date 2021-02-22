صور.. التنورة الساتان تزيد من أناقتك فى 2021

جدة - نرمين السيد - وأصبحت التنانير الساتان من القطع الأساسية التى لا تخلو خزانة فتاة منها، ويمكن ارتداؤها فى فصل الشتاء والصيف. وتساعد التنورة الساتان فى منح مرتديتها إطلالة عصرية أنيقة، وتساهم ألوانها فى منح الشعور بالبهجة لذا يمكن ارتداؤها خلال فصل الربيع أيضا. ويتناسب ذلك النوع من التنورة مع مختلف الأجسام، وفى المناسبات الرسمية وغير الرسمية والخروجات والحفلات. ويمكن تنسيق التنورة الساتان فى الخروجات مع بلوزة ليست فضفاضة بشكل مبالغ فيه، لتحديد ملامح الجسم. ويفضل البعض الملابس الفضفاضة لذا من الممكن الاستعانة بحزام يوضع على الخصر أو إدخال البلوزة أو ارتداء بليزر.

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