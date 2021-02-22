صور- 65 دولة.. انطلاق مسابقة ملكة جمال السياحة والبيئة بشرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - تستضيف مدينة شرم الشيخ ودهب خلال مارس وأبريل الحالى، مسابقة ملكة جمال السياحة والبيئة بمشاركة أكثر من 65 دولة حول العالم، بهدف الترويج للسياحة وإرسال رسالة للعالم من خلال تواجد هؤلاء للمتسابقات أن مصر آمنة رغم انتشار فيروس كورونا.





وقالت الدكتورة آمال رزقـ رئيس المسابقة، إنها واجهت صعوبات عدة لتجميع هذا العدد من الدول فى هذا الوقت الصعب الذى تمر به للبلاد وخصوصا مع بدء الدول لأخذ خطوات أخرى فى ظل تفشى كورونا، وأنها اتفقت على عمل الاحتياطات اللازمة للحفاظ وتأمين الأفواج، وخصوصا أنه يرافق المتسابقات بعض الضيوف من دول مختلفة.

ومن المقرر أن تقام مسابقة ملكات جمال السياحة والبيئة فى الفترة من 18 مارس إلى 6 أبريل، بمشاركة أكثر من 65 دولة من مختلف دول العالم المصدرة للسياحة المصرية أبرزها روسيا وإسبانيا وإيطاليا والمانيا وسويسرا وصربيا وكازاخستان وبولندا والسويد وبلجيكا وأستونيا وألبانيا كوستاريكا وكندا والولايات المتحدة الآمريكية وغيرها.

الجدير بالذكر أن مدينة الغردقة استضافت مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة العام الماضى بمشاركة 100 دولة بهدف تشجيع السياحة وإظهار المناطق السياحية وشواطئ البحر الأحمر.

ويقام الحفل النهائى بفندق البارون شرم الشيخ يوم 4 أبريل ويقام قبله حفل الملابس الوطنية والحفل القبل النهائى يوم 2 أبريل.