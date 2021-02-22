بمجرد إذاعة الحلقة.. هاشتاج يونس من 7 لـ9 الصبح يتصدر تويتر

جدة - نرمين السيد - وأعلن الإعلامى أحمد يونس عبر حسابه الشخصى على "تويتر" تصدره تويتر، وعلق: "زى عادتنا يومنا بيبدأ بالتريند الأول فى مصر على تويتر.. يونس من 7ل9 بيصبح.. صباحكوا خير وسعادة".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، قائلين: "رقم واحد للأبد"، "يونس أفضل اختيار صباحى"، "صباحك ومطرحك أفضل وقت".

وتضمنت حلقة اليوم من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة متنوعة من الأغانى والنشرة المرورية وأبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة صباحا.