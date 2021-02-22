بسبب عطسة .. حبس شاب فى الدنمارك 4 أشهر

جدة - نرمين السيد - فى موقف طريف أتى بنتيجة عكسية، استغل أحد الشباب فى دولة الدنمارك الخوف الشديد الذى يجتاح أهالى البلاد ومنهم رجال الشرطة من انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد، حيث "عطس" فى وجه أحد عناصر الشرطة بغرض المزاح قائلا بصوت عالٍ "عندى كورونا".





ووفقًا لما نقلته شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية، كان الشاب، البالغ من العمر 20 عامًا، عائدًا من حفلة عيد ميلاد فى مدينة أرهوس غرب الدنمارك، عندما استوقفه شرطيان فى عملية تدقيق عادية خلال تدابير الإغلاق الجزئى الأولى فى البلاد، وعطس الشاب فى وجه عنصرين من الشرطة على بعد 50 سنتيمترا قائلا بصراخ "كورونا".

وأوضح الشاب غير المصاب حينها بالفيروس، فى وقت لاحق، أنه قام بفعلته فى حالة سُكر، لكن عناصر الأمن لم يجدوا الأمر طريفًا وأوقفوه، ورغم تبرئته فى محكمة البداية، لكن حُكم عليه بالسجن 3 أشهر فى الاستئناف، فى عقوبة شُددت لاحقا وأصبحت 4 أشهر، إثر إجراءات قانونية جديدة، بحسب المحكمة العليا.

وقالت المحكمة العليا، فى بيان، إن "المادة 119 الفقرة 1 تنص على العنف والأشكال الأخرى من الاعتداء الجسدى المنصوص عليها فى قانون العقوبات الفقرة 224، وهذا الإجراء الأخير يلحظ نقل عدوى فيروس كورونا".