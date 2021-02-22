بحجم ملعب كرة قدم .. ناسا: كويكب يقترب من الأرض

جدة - نرمين السيد - وأوضح المركز، أن الكويكب 2020 XU6 الذى يبلغ قطره نحو 213 مترا سيقترب من الأرض بمسافة حوالى 4 ملايين كيلومتر، حسبما نقلت "سبوتنيك".
وأكد المركز فى بيان: ستطير الكويكبات 2020 BV9 بقطر 23 مترًا (على مسافة 5.6 مليون كيلومتر) و2021 CC5 بقطر 40 مترا، والتى ستمر على مسافة حوالى 6.9 مليون كيلومتر، عبر الأرض.
في الوقت نفسه، حلقت الكويكبات 2021 DD1 و 2021 DK1 فوق الأرض والتى يتراوح قطرها من 10 و 61 مترا على التوالى.
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