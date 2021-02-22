صور .. أزياء هندية لـ إيشا جوبتا

جدة - نرمين السيد - ولم تكتفِ الهندية إيشا جوبتا بدورها كعارضة أزياء بل شاركت فى مجال التمثيل وقدمت أفلامًا هندية عدة منها فيلم راز ثرى دى وفيلم جانات. وتم اختيارها كوصيفة ثالثة لملكة جمال الهند فى سنة 2007، كما أختيرت ملكة جمال الأمم لسنة 2007. وتألقت إيشا فى دورها كعارضة أزياء لما تتمتع من جمال ملامحها وأناقة ملابسها وتنال إعجاب جمهورها. وتحرص جوبتا على رشاقة قوامها من خلال حرصها على ممارسة التمارين الرياضية التى تزيد من تألقها فى مجال الأزياء والموضة.

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