بعد الاختراق وتسريب البيانات.. كيفية مسح Clubhouse من الهاتف

جدة - نرمين السيد - وخلال الأيام الماضية تزايدت أعداد الهواتف التى حملت التطبيق من "جوجل بلاى" وخصوصا بعد دعوة رجل الأعمال إيلون ماسك لاستخدامه.

ويضم تطبيق "Clubhouse" محادثات صوتية سريعة الزوال فى الوقت الفعلى، ويمكن لأى مستخدم الاستماع إليها ولا يمكن لأى شخص تسجيلها.

ويسمح التطبيق لمستخدميه بالدخول والخروج من الدردشات المختلفة حول مواضيع مختلفة، وهو يتشابه مع البث الصوتى المباشر.

وهناك خطوات عدة لحذف التطبيق منن تعرضت هواتفهم للاختراق أو غيرهم، وفقا لموقع Gizmodo، منها:

-إرسال بريد إلكترونى للشركة، يجرى بعدها إلغاء تنشيط الحساب قبل محوه بالكامل.

-الاتصال مباشرة بالتطبيق للحصول على الدعم اللازم، وحتى يكون الطلب صالحا يفضل إرساله من بريد إلكترونى مصدق عليه للتحقق من ملكية المستخدم للحساب.

-وبمجرد طلب الحذف يتم إلغاء تنشيط الحساب، وخلال تلك الفترة لن يستطيع المستخدم الدخول إلى الحساب ولن يكون ملف الشخص مرئى فى التطبيق، وعند حذف الحساب يتم مسح المعلومات الشخصية التى منها اسم المستخدم والمتابعين والإعدادات دون أن تكون قابلة للاسترداد.

-يجب التأكد من عدم إنشاء حساب آخر باستخدام نفس الرقم أو ايم المستخدم لمدة 30 يومًا على الأقل من وقت طلب الحذف.