الحلاقة فى مزاد علنى بألمانيا

جدة - نرمين السيد - بعد إغلاق صالونات الحلاقة فى ديسمبر الماضى، كنوع من الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، ستعود للعمل من جديد فى أول مارس المقبل.
لذلك قرر أندريس نوسيل، مصفف الشعر، بيع حجز أول قصة فى مزاد على موقع Ebay، وكان لعرض النهائى الذى قدمه فى 20 فبراير أحد سكان المدينة هو 422 يورو.
ويتم استخدام تلك الأموال فى دعم منظمتين عامتين، إحداهما تعمل فى مشاريع لمساعدة الأطفال فى ألمانيا وحول العالم.
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