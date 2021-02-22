لأصحاب الدايت .. ساندويتش الدجاج المشوى السريع

جدة - نرمين السيد - ولكن أصبح من الممكن الإبداع فى الوجبات لأصحاب الدايت، والتى منها ساندويتش الدجاج المشوى. ويعد ساندويتش الدجاج المشوى من الوجبات الشهية السريعة، ولتحضيرها لفردين نحتاج إلى: -2 شريحة من الخبز البنى. -2 شريحة صدر الدجاج. -نصف كوب من صلصة البيستو. -ربع كوب من عصير الليمون. -2 شريحة من الطماطم المقطعة. -4 ورقات خس. -ملح. -فلفل أسود. -2 ملعقة كبيرة من الزيت. -2 ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم. طريقة التحضير: يجب مزج صلصة البيستو مع عصير الليمون فى وعاء ويرش الملح والفلفل على الدجاج. ويغمس الدجاج فى مزيج صلصة البيستو مع الليمون، ويحمى الزيت ثم طهى قطع الدجاج. وتوضع صلصة الطماطم على الطبقة السفلى من الخبز ثم فوقها الخس ثم الدجاج الساخن ثم الطماطم.

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