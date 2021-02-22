نوبيا تستعد لطرح هاتف جديد لـ الألعاب

جدة - نرمين السيد - وتكشف نوبيا عن هاتفها المخصص لألعاب فى الصين يوم 4 مارس المقبل، وفقا لما جاء فى موقع "gsmarena".
وتم الإعلان عن هاتف الألعاب الجديد أنه مزود بـ 4 تقنيات أسرع، والتى من المحتمل أنها تعود لتقنية شحن سريع، وشاشة HRR، واستجابة أفضل لخاصية اللمس إلى جانب المروحة والتبريد لأداء دائما.
يذكر أن نوبيا زودت هاتفها الجديد Nubia Red Magic 6، بأسرع تقنية للشحن بقدرة 120 وات، بطارية 4500 مللي أمبير في الساعة.
ويأتى الهاتف أحدث معالجات شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 888، ما يميزه ويجعله يعمل بأداء قوى.
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