وصفات من مطبخك للقضاء على الرؤوس السوداء

جدة - نرمين السيد - وغالبا ما تظهر الرؤوس السوداء فى مناطق الأنف والجبهة، ويزداد حجمها وكميتها إذا كانت بشرتك دهنية أو مختلطة.

ويندفع الكثير إلى البحث عن طريقة علاجها، فهناك العديد من الوصفات الطبيعية التى تقضى على تلك الرؤوس وتستعيد النضارة والحيوية لبشرتك.

ومن بين الوصفات الطبيعية التى التى تعالج الرؤوس السوداء، وفقا لما جاء فى موقع pinkville:

-وصفة صودا الخبز:

تحتوى على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات التى تساعد فى إزالة الرؤوس السوداء عن طريق تقشير خلايا الجلد الميت والدهون الزائدة.

يجب خلط قليل من الماء مع صودا الخبز فى عجينة رقيقة ووضعها فى مناطق الرؤوس السوداء لمدة 20 دقيقة ثم تشطف.

-وصفة العسل وصفار البيض:

يساعد خليط العسل وصفار البيض على ترطيب البشرة ومقاومة البكتيريا وشد الجلد وتقليل حجم المسام وتقليل إفراز الدهون.

يفضل خلط العسل والبيض ووضع الخليط على الوجه لمدة 20 دقيقة ثم يجب شطفه.

-وصفة الكركم:

الكركم والملح خليط رائع لمقاومة الرؤوس السوداء، فالكركم يمتلك خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة والتى يمكن خلطها مع الملح مع ماء فاتر .

يوضع الكركم المخصص للبشرة على الملح ويترك على المناطق المستهدفة لمدة 15 دقيقة، ثم فركه وغسله بالماء.