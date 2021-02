ديزنى تضع تحذيرا على محتوى ذا مابيت شو

جدة - نرمين السيد - وبحسب "سبوتنيك"، أرفقت "ديزنى" التحذير قبل عرض 18 حلقة من البرنامج، والذى جاءت صيغته كالتالى: "هذا البرنامج يتضمن صورا سلبية أو إساءة معاملة الناس أو الثقافات"، بحسب موقع "ذا هوليوود ريبورتر".

وتابع: "هذه القوالب النمطية كانت خاطئة فى ذلك الوقت وهى خاطئة الآن".

وتم إضافة هذا التحذير فى كل حلقة من حلقات البرنامج لأسباب مختلفة، منها ظهور المطرب الأمريكى الشهير، جونى كاش، وهو يغنى أمام علم الكونفدرالية، "والكونفدرالية" هى مجموعة الولايات الجنوبية التى حاربت للحفاظ على العبودية خلال الحرب الأهلية الأمريكية، وينظر الكثيرون إلى العلم كرمز للعنصرية.

وأضافت "ديزنى" فى تحذيرها قبل عرض البرنامج أنه "بدلا من إزالة هذا المحتوى، نريد الاعتراف بتأثيره الضار والتعلم منه وإثارة محادثة لخلق مستقبل أكثر شمولا معا".

ويأتى تحذير "ديزنى" على محتوى برنامج "ذا مابيت شو" بعد عدة أشهر من مراجعتها للأفلام والبرامج التلفزيونية التى يمكن اعتبارها مسيئة بمعايير اليوم.

وتمت إعادة تقييم المحتوى القديم بسبب احتجاجات حركة "Black Lives Matter" المناهضة للعنصرية فى أمريكا الصيف الماضى، والتى أثارت جدلا حول مضمون برامج وأفلام سينمائية مثل Fawlty Towers و Gone With The Wind إلى Little Britain و Bo 'Selecta.