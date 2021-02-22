تطبيق IDSC يتصدر المرتبة الثانية فى متجر App Store

جدة - نرمين السيد - تجدر الإشارة إلى أن التطبيق يحوى جميع إصدارات المركز من مجلات ودوريات ومؤشرات محلية ودولية، بالإضافة إلى رصد ومتابعة الأحداث والأخبار والمقالات فى مختلف المجالات.
كما يتناول التطبيق أسعار السلع العالمية ومؤشرات المنظمات الدولية، بالإضافة لرصد حركة أسواق المال والبورصات محليًا ودوليًا.
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