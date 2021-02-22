جدة - نرمين السيد - نشرت وزارة السياحة والآثار، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الإثنين، أسعار التصوير الفوتوغرافى والتجارى فى المناطق الأثرية والمتاحف.





وجاءت أسعار التصوير فى المواقع الآثرية كما يلى:- يذكر أن المجلس الأعلى للآثار، اتخذ يوم 26 يناير قرارا بالسماح لللقنوات المصرية والعربية والأجنبية بإجراء برامج حوارية مجانا بالمواقع والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة مع سداد القيمة المستحقة لصندوق العاملين عن كل حلقة وذلك خلال 2021.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسعار التصوير الفوتوغرافى والتجارى فى المناطق الأثرية والمتاحف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.