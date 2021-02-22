فيديو مسرب يكشف خطط سامسونج السرية لهزيمة أبل

جدة - نرمين السيد - كشفت تقارير صحفية عالمية أن مقطع فيديو مسرب، يكشف خطط شركة سامسونج الكورية الجنوبية السرية، من أجل هزيمة منافستها "أبل" الأمريكية فى أحد أبرز المجالات التى تنوى "أبل" السيطرة عليها فى سوق الأجهزة الذكية، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك".





وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنجادجيت" التقنى المتخصص أن سامسونج تنوى تطوير نظارات جديدة قابلة لارتداء باستخدام تقنيات الواقع الافتراضى والمعزز، والتى تنوى من خلالها التفوق على أى أجهزة منافسة لأبل أو مايكروسوفت.

وتقدم سامسونج فى ذلك المقطع رؤية مختلفة لاستخدام نظارات الواقع المعزز، حيث تنوى أن تكون تلك النظارات بسعر زهيد يسمح باستخدامها فئات الدخل المتوسطة.

كما ستسمح نظارات سامسونج للواقع المعزز بمشاهدة الأفلام أو محادثة الفيديو ثلاثية الأبعاد أو إجراء اجتماعات العمل بالتقنية ثلاثية الأبعاد.

وتتبنى سامسونج فى هذا المجال نظام "الحوسبة القابلة للارتداء"، والتى يمكن من خلالها لنظارات الواقع المعزز أن تساعد فى العمل، من خلال إجراء مكالمات ثلاثية الأبعاد، أو تصميم أماكن معينة بتقنيات فائقة الدقة.