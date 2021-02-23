دجاج ملوث يثير الهلع فى بريطانيا

جدة - نرمين السيد - ونقلت شبكة "سكاى نيوز" عن صحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن الدجاج بعد استيراده من بولندا جرى تحويله إلى قطع مجمدة ومنتجات أخرى، وتم بيعها من قبل محلات السوبر ماركت الكبرى فى جميع أنحاء المملكة المتحدة خلال العام الماضى.

وأدى هذا الدجاج إلى وفاة 5 أشخاص، إلى جانب إصابة نحو 480 شخصا بعدوى السالمونيلا، وعولج بعضهم فى المستشفى.

وأفادت تقارير بأن حوالى 44 بالمئة من الضحايا تبلغ أعمارهم 16 عاما أو أقل، فيما رفضت هيئة الصحة العامة فى إنجلترا إعطاء أى تفاصيل عن الضحايا.

وأصدرت وكالة معايير الغذاء (FSA) تحذيرا بشأن استهلاك اثنين من منتجات الدجاج لدى مطعم "SFC". كما تم أيضا استدعاء بعض المنتجات من Vestey Foods، لإخضاعها للمراقبة.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن الدجاج المستخدم فى جميع هذه المنتجات جاء من مصادر فى بولندا، والتى ارتبطت بسلالتين من بكتيريا السالمونيلا.

يذكر أن عددا من الدول الأوروبية، بما فى ذلك أيرلندا، أصدرت ما يقرب من 100 تحذير بشأن السالمونيلا فى الدواجن المجمدة من بولندا منذ بداية العام الماضى.