ولاية نيو جيرسى الأمريكية تشرع الحشيش والماريجوانا

وقال مورفى فى بيان: "لقد فشلت قوانين حظر الماريجوانا الحالية لدينا فى كل اختبارات العدالة الاجتماعية ولهذا السبب كنت أؤيد بشدة ومنذ سنوات تقنين استخدام الحشيش للبالغين".
وأضاف: "إن الحفاظ على الوضع كما هو عليه والذى يسمح باعتقال عشرات الآلاف خصوصا الأشخاص الملونين، كل عام لارتكاب جرائم مخدرات منخفضة المستوى هو أمر غير عادل".
وذكر أنه "فى نوفمبر الماضى، صوت سكان نيو جيرسى بأغلبية ساحقة لدعم إنشاء سوق منظم يسمح للبالغين باستخدام الماريجوانا، وأنا أعتقد أن هذه العملية ستكون فى النهاية نموذجا وطنيا".
ووفقا لصحيفة Asbury Park Press، فإن هذه الخطوة تجعل ولاية نيو جيرسى الولاية الأمريكية الثالثة عشرة التى تضفى الشرعية على استخدام الماريجوانا.
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