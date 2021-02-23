شركة أمريكية تطلق هاتفا ذكيا جديدا بسعر اقتصادى

جدة - نرمين السيد - يأتى الهاتف الجديد بشاشة IPS قياس 6.1 بوصة بدقة وضوح 1560 × 720 بيكسل، كما تم نزويده بمعالج "MediaTek Helio A25".
ودعمت الشركة الهاتف بذاكرة عشوائية RAM سعة 4 جيجابايت، وذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت مع يمكن زيادتها بواسطة بطاقة microSD.
أما عن مميزات التصوير، تم تزويد الهاتف بكاميراتين خلفيتين بدقة 13 و8 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 8 ميجابيكسل، فيما يدعم الهاتف إمكانية تشغيل بطاقتى SIM، وتقنيات LTE و"واى فاى" و"بلوتوث" و NFC ومستشعر بصمة.
ويحتوى الهاتف الذكى على ببطارية سعة 4000 مللى أمبير مع إمكانية استبدالها، ويعمل بنظام أندرويد 10.0، كما يبلغ سمكه 10.1 ملم ووزنه 109 جرامات، ويأتى بأبعاد 155.2× 73.3 ملم.
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