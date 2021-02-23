نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. كثافات بمحور 26 يوليو وميدان المؤسسة

جدة - نرمين السيد - وأشار صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، إلى أن هناك هدوءًا وانتظامًا فى حركة المرور الصباحية بجميع محافظات الوجه القبلى والبحرى والطرق المؤدية إليهما.

وأوضح أن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرزاق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، تعمل على تصفية الكثافات بقطاعات الطرق الدائرية لوجود بعض أعمال التوسعة على عدد من القطاعات منها أعلى الكنيسة والمنيب والأوتوستراد والبساتين والمرج.

وأكد صابر أن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور بالجيزة، تتابع الحركة بشكل لحظى لمنع أى تكدسات.

وبالنسبة لمحافظة القاهرة هناك بعض الكثافات عند مطلع كوبرى السيدة عائشة من مجرى العيون إلى القلعة، بالإضافة إلى وجود بعض الأحجام عند كوبرى الفردوس ونصح بسلوك محور النصر.

وقال، إن مستخدمى مطلع كوبرى أبو وافية القادم من الساحل والزاوية، يمكنهم سلوك شارع مصر والسودان، أما محافظة القليوبية تنحصر بعض الكثافات عند مترو شبرا الخيمة بميدان المؤسسة المتجه إلى ميت نما.

وأضاف أن محور 26 يوليو تنحصر فيه الكثافات فى الاتجاه القادم من أكتوبر والشيخ زايد، أما بالنسبة للكبارى التى تنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة سواء كوبرى الجلاء أو الساحل أو الجامعة تعمل بشكل مرضى وطبيعى.