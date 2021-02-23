18 ثانية.. ناسا تنشر أول تسجيل صوتى وفيديو من المريخ

جدة - نرمين السيد - وذكرت ناسا، فى بيان لها، أنه رغم تعطل ميكروفون المركبة أثناء الهبوط، إلا أنها تمكنت من التقاط صوت نسمة من الهواء على سطح المريخ بعد هبوطها فى مهمة البحث عن آثار حياة سابقة وكشف أسرار الكوكب، ويدوم التسجيل الصوتى 18 ثانية.

وقال دايف غرويل، المهندس الرئيسى المشرف على أنظمة الكاميرا والميكروفون فى المركبة "ما يمكن سماعه خلال عشر ثوان من التسجيل هو صوت الهواء على سطح المريخ، الذى التقطه الميكروفون وتم بثه إلى الأرض"، وفقا لما نقلته فرانس برس.

كما نشرت الوكالة أول فيديو لعملية هبوط المركبة التى توجهت للكوكب الأحمر، يدوم ثلاث دقائق و25 ثانية، ويظهر إطلاق مظلة هبوط مزينة باللونين الأحمر والأبيض ويبلغ قطرها 21.5 متر.