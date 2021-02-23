صور .. الفستان التيشيرت موضة 2021

جدة - نرمين السيد - ويساهم الفستان التيشيرت فى حصول مرتديته على إطلالة كاجوال مريحة وعملية، ومن الممكن ارتداؤه فى مختلف فصول السنة.

وتأتى تلك الموضة بقصة قصيرة أو متوسطة الطول أو طويلة، ويمكن تنسيقه مع جاكيت جلد أو جينز لتأكيد الطابع الكاجوال للفستان، على أن يتم حينئذ ارتداء بوت أو حذاء رياضى.

وتستعين الكثير من الفتيات بالفستان التيشيرت عند رغبتهن فى الحصول على إطلالة أنيقة من خلال ارتدائه مع بليزر وحذاء ذو كعب عالى.

ومن الممكن ارتداؤه من قبل الفتيات بمختلف شكل أجسامهن، ولكن عليهن تحديد القصة والألوان التى تتناسب معهن.