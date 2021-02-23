قابل للطى.. هواوى تطرح هاتفا بـ44 ألف جنيه

جدة - نرمين السيد - ويتميز هاتف Mate X2 بقابليته للطى، كما يأتى بشاشة تصل مساحتها إلى 8.1 بوصة ذات نوع OLED.
ويتمتع هاتف هواوى الجديد بكاميرا خلفية رباعية، الرئيسية منه تصل دقتها إلى 50 ميجابيكسل، والثلاثة الآخرين بدقة 16 و12 و 8 ميجابيكسل على التوالى، مع كاميرا أمامية للتصوير السيلفى بدقة 16 ميجابيكسل، وفقا لما جاء فى موقع Android Central.
ويحتوى الهاتف على بطارية تصل سعتها إلى 4400 ميللى أمبير فى الساعة، ومن أن يدعم الهاتف أيضًا تقنية الشحن اللاسلكي بقوة 50 وات مثل جهاز Mate 40 Pro.
ومن المتوقع أن يبدأ سعر الهاتف الجديد 2785 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 44 ألف جنيه مصرى.
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