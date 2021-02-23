صور .. اللون الأسود يزيد عارضة الأزياء آنا ياجوجينسكا جمالا

جدة - نرمين السيد - وتألقت آنا ياجوجينسكا فى عالم الأزياء والموضة حتى أصبحت من أشهر عارضات الأزياء فى بلدها.

وظهرت البولندية على أغلفة العديد من المجلات العالمية المتعلقة بالموضة منها فوج الأمريكية والأسترالية والإيطالية ومجلة لوفيسيل ونيمرو. وتحرص ياجوجينسكا على نشر صورها عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام" مع كلبها الذى يشاركها مختلف الأوقات. ومن صورها عبر "إنستجرام" تظهر مدى عشقها إلى اللون الأسود لما يمنح من أناقة وجاذبية فى مختلف إطلالتها.

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