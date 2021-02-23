الصين تعرض عينات تربة القمر لأول مرة

جدة - نرمين السيد - وجاءت العينات المعروضة وفقا لصحيفة "الشعب اليومية" الصينية فى معرض لعينات القمر التى عاد بها مسبار (تشانج آه-5) وإنجازات الصين فى استكشافات القمر تمت إقامته فى قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة بكين، والذى زاره الرئيس الصينى عقب لقائه مع ممثلين لعلماء ومهندسى الفضاء الذين شاركوا فى أعمال البحث والتطوير المتعلقة بمهمة (تشانج آه-5) إلى القمر، فيما تضمنت العينات المعروضة حوالى 1731 جراما من تربة القمر. وكانت إدارة الفضاء الوطنية الصينية أصدرت فى يناير الماضى "إجراءات إدارة العينات القمرية"، حيث تم تقسيم هذه العينات من حيث المبدأ إلى أربعة استخدامات أساسية هى: التخزين الدائم، والتخزين الدائم الاحتياطى، والبحث، والرفاهية العامة.

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