Pixel 5a.. مواصفات هاتف جوجل الجديد

جدة - نرمين السيد - وكشفت تسريبات عن مواصفات هاتف جوجل الجديد "هاتف Pixel 5a"، ويأتى بشاشة تصل قياسها إلى 2.6 بوصة ذات نوع OLED. وسيحصل هاتف Pixel 5a على بطارية كبيرة من الممكن أن تصل سعتها إلى 5000 ميللى أمبيرفى الساعة، مع مقبس سماعة بفتحة قياسها 3.5 ميلليمتر. وتصل الذاكرة التخزينية الداخلية للهاتف 128 جيجا بايت، وذاكرة وصول عشوائى 6 جيجا بايت رام، وفقا لما جاء فى موقع CNET.

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