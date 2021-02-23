فيسبوك تعتزم استعادة صفحات الأخبار الأسترالية خلال أيام

جدة - نرمين السيد - وأشارت الشركة - وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية - إلى أنها توصلت لاتفاق مع الحكومة الأسترالية لتعديل قانون كان سيجبر عملاق وسائل التواصل الاجتماعى "فيسبوك" على الدفع لشركات الإعلام، مقابل المحتوى الإخبارى.
وأضافت: "نحن راضون عن موافقة الحكومة الأسترالية على عدد من التغييرات والضمانات التى تعالج مخاوفنا الأساسية".
وكانت الحكومة الأسترالية قد أعلنت، العام الماضى، أنها ستجبر عمالقة التكنولوجيا الرقمية الأمريكية "فيسبوك" و"جوجل"، على الدفع للمؤسسات الإعلامية فى البلاد، مقابل محتواها، وهى خطوة غير مسبوقة فى العالم تهدف إلى حماية الصحافة المستقلة.
جدير بالذكر أن الأزمة بين أستراليا و"فيسبوك" قد تفاقمت منذ أكثر من أسبوع، عندما مضت كانبيرا فى سن القانون الذى استهدف شركات التكنولوجيا العملاقة مثل فيسبوك وشركة "جوجل" المملوكة لألفابت.
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