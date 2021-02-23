فيديو- فى الصين .. أجواء الشتاء تحول الطبيعة إلى مزار سياحى

جدة - نرمين السيد - وساهم الشتاء وقسوة طقسه فى التأثير على بحيرة جينجبو بمقاطعة هيلونجيانج شمال شرق الصين، وتحويل الشلالات الطبيعية بها إلى شلالات متجمدة تجذب أنظار الزوار لها.

وتتجدد تلك الظاهرة الطبيعية كل عام فى نفس التوقيت، وتعد مصدر مهم لجذب الزوار خلال العطلات لمعاينة تلك الطبيعة الخلابة.

وتظهر الشلالات فى بحيرة جينجبو وهى متجمدة وممتدة إلى قاع النهر فى منظر طبيعي رائع يدمج بين المياه والثلوج فى البحيرة، وفقا لشبكة CCTV تلفزيون الصين المركزى.