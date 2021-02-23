طريقة تحضير صينية السمك بالطحينة والطماطم

جدة - نرمين السيد - وتتميز الأسماك بغناها بالعناصر الغذائية المهمة والضرورية التى منها البروتين وفيتامين د والكالسيوم والفوسفور والحديد وغيرها من المعادن. وتعتبر صينية السمك بالطحينية والطماطم من أكثر الأطباق الشهية سهلة التحضير، ولإعدادها لـ 5 أفراد نحتاج إلى: -800 جرام من سمك الفيليه المقطع مكعبات. -3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون. -قرن فلفل أخضر. -3 فصوص ثوم مقطع شرائح. -ملعقة كبيرة من الكراوية. -4 حبات من الطماطم المقشرة ومقطعة مكعبات صغيرة. -ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم. -ملعقة كبيرة من الكزبرة الخضراء المفرومة. -ملعقة صغيرة من الملح. -4 ملاعق كبيرة من الطحينة. -حبة ليمونة معصورة. طريقة التحضير: يخلط السمك مع الملح وصلصلة الطماطم والطماطم المفرومة والفلفل الحار والكراوية وملعقتين زيت الزيتون والسكر حتى يصبح المزيج ناعما. ويتم تشكيل الخليط فى صورة كرات متوسطة الحجم، ويسخن باقى كمية الزيت فى مقلاة واسعة ثم تحميرها حتى تنضج. ويجب خلط الطحينة مع الليمون وإضافة القليل من المياه ويصب المزيج فوق كرات السمك وتوزيع الكزبرة الخضراء عليها وتقديمها ساخنة.

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