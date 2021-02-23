من خلال وسائل مساعدة .. إنستجرام يساند مرضى اضطرابات الأكل

جدة - نرمين السيد - وعندما يحاول الفرد لبحث عن محتوى متعلق بموضوعات مثل التعافي من اضطرابات الأكل، سيظهر له روابط من التطبيق تشمل موارد أنشأها "إنستجرام" بمساعدة من الجمعية الوطنية لاضطرابات الأكل، وكذلك روابط لخطوط المساعدة المحلية داخل أستراليا وكندا وأمريكا، وفقا لما جاء فى "إنجادجيت".
وتظهر روابط للمستخدمين الذي يحاول مشاركة منشورات تتحدث عن الشفاء من اضطرابات الأكل، وسيسمح التطبيق لهم بالاتصال بأصدقائهم للحصول على الدعم منهم.
وتعد الخطوة الجديدة هى أحدث إضافة من "إنستجرام" لمساعدة من يعانون من اضطراب فى الأكل، بعد ان قامت بحجب المحتوى الذى يعتقد أنه قد يتسبب فى إصابة مستخدم ما بهذه المشكلة.
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