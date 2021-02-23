أكثر من 15 مليار دولار.. بتكوين تتسبب بكارثة لإيلون ماسك

جدة - نرمين السيد - وبحسب "سبوتنيك"، خسر رئيس شركتى "تسلا" للسيارات و"سبيس إكس" للفضاء، إلون ماسك، أكثر من 15 مليار دولار، خرج على إثرها من قائمة أغنى رجل فى العالم، بحسب تقرير لوكالة "بلومبرج".

وانخفضت أسهم شركة "تسلا" لصناعة السيارات الكهربائية بنسبة 8.6%، بالتزامن مع انخفاض قيمة عملة بتكوين الرقمية.

وبحسب المصادر، فقد ربطت تقارير بشكل جزئى بين انخفاض أسهم شركة "تسلا" وبين تصريحات ماسك التى وصف فيها قيمة العملات الرقيمة بالمرتفعة للغاية.

يذكر أنه، بتاريخ 19 فبراير، حصل ماسك على المركز الأول فى التصنيفات العالمية كأغنى رجل فى العالم، بعد استقالة جيف بيزوف من منصب الرئيس التنفيذى لشركة "أمازون"، بحسب موقع "مير 24".