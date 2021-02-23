للتسلية.. رجل يتسبب فى انقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل بالصين

جدة - نرمين السيد - تسلَّق رجل فى الصين عامود كهرباء فى جنوب غرب البلاد، حيث أدى حركات رياضية من الأعلى، ما أذهل المتفرجين فى الموقع، وتسبب فى انقطاع التيار الكهربائى عن آلاف المنازل، وفق وسائل إعلام محلية.





وحسبما أفادت العين الإخبارية، ذكرت صحيفة "الشعب" اليومية أنَّ الشرطة اقتادت الرجل الذى لم تذكر اسمه بعد تصرفه الغريب، مساء الأحد، فى ضواحى مدينة تشنغدو، وهو لم يصب بأى أذى.

ونشر مقطع فيديو على خدمة "ويبو" الصينية للتدوينات القصيرة يظهر الرجل معلقاً على علو 10 أمتار فى الهواء وهو يمارس تمارين معدة من أعلى عمود الكهرباء.

وذكرت صحيفة "الشعب" الحكومية: "قطعت شركة الكهرباء المحلية التيار بصورة طارئة، ما حرم عشرات آلاف المنازل من التغذية".

وأفادت صحيفة "ذى بيبر" فى شنغهاى بأن أفراداً فى خدمات الطوارئ، بينهم عاملون فى المجال الطبى، هرعوا إلى المكان.

ولم يتضح هدف الرجل من هذه الخطوة، لكن وسائل الإعلام الحكومية حذَّرت من تقليد أى شخص لهذا السلوك "الخطر".

وشكّل الحادث موضوعاً ساخناً على وسائل التواصل الاجتماعى الصينية مع سيل من الرسائل المرتبطة به.

وقال أحد مستخدمى شبكة "ويبو" تأثر بانقطاع الكهرباء جراء هذه الحادثة "لقد انزعجت لانقطاع التيار الكهربائى، وعندما اطلعت على الأخبار وعرفت السبب شعرت بالضيق والمتعة فى الوقت عينه".

وانتقد مستخدم آخر الخطوة قائلاً إن قطع التيار الكهربائى "قد يهدر أموالاً طائلة وقد يؤدى إلى وقوع حادث مميت".