فيديو: 13 حالة فى العالم فقط.. بريطانية تحمل بعد 3 أسابيع من حملها الأول

جدة - نرمين السيد - وأشار التقرير إلى أن البريطانية ريبيكا روبرتسون، 39 عاما، قد وجدت نفسها حاملاً فى توأمين، ولكنها أصيبت بصدمة عندما أخبرها الأطباء أن أحدهما أصغر من الآخر بثلاثة أسابيع.

وأصيبت ريبيكا روبرتسون، بصدمة عندما أجرت أشعة واكتشفت الأطباء، بأنها حامل فى طفل ثانى خلال حملها الأول، حيث قال الأطباء إن هذه الظاهرة تعرف باسم الحمل الزائد.

ولم تظهر صور مسح الرحم وجود جنين آخر فى أسابيع الحمل الأولى، لكن عند الولادة ريبيكا لاحظت الفارق الكبير بين الطفلين فى الحجم، فالطفل الأول وزنه 1.9 كجم، بينما لم يتعد وزن الطفل الثانى 1.1 كجم لكنهما يتمتعان بصحة جيدة.

ورجح الأطباء أن الأم كانت تتناول عقارا للخصوبة، أدت إلى إطلاق بويضة ملقحة أثناء حملها الأول، وهذه الظاهرة الطبية النادرة سجلت 13 مرة فى العالم.