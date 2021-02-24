سبوتيفاى تعتزم فتح منصتها للمدونات الصوتية المدفوعة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، ستتيح شبكة سبوتيفاى لبعض المنتجين فى الولايات المتحدة، طرح نسخ تجريبية من المدونات الصوتية (بودكاست) المدفوعة، وذلك من خلال منصة "أنكر" التابعة لها.
وتقدم منصات المدونات الصوتية مثل "آبل بودكاست" و"سبوتيفاى" و"آى هارت راديو" و"كاستبوكس"، محتوياتها بشكل مجانى، وهو ما يفسر نموها المتسارع، فيما يحقق صانعو المحتوى إيراداتهم من خلال الإعلانات.
وكانت قد أعلنت "سبوتيفاى" الإثنين، إطلاق خدماتها فى أكثر من 80 بلدا جديدا حول العالم، بينها عشرات البلدان الإفريقية، لتضاعف بذلك عدد الأسواق التى تغطيها.
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