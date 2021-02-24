نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. الشبورة والسيول تغلق الكريمات والزعفران

جدة - نرمين السيد - وأكد صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، أن هناك هدوءًا وانتظامًا فى حركة المرور الصباحية بجميع محافظات الوجه القبلى والبحرى والطرق المؤدية إليهما.

وأعلن صابر، إغلاق طريق الكريمات لوجود شبورة هناك، بالإضافة إلى طريق الزعفران بسبب السيول.

وذكر أن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرزاق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، تعمل على تصفية الكثافات بقطاعات الطرق الدائرية لوجود بعض أعمال التوسعة على عدد من القطاعات منها دار السلام والبساتين والخصوص.

وأشار صابر إلى أن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور بالجيزة، تتابع الحركة بشكل لحظى لمنع أى تكدسات.

كما تعمل الحركة المرورية بمحافظة القاهرة بشكل جيد ما عدا بعض المناطق التى تنحصر فيها الكثافات المرورية منها محور الأوتوستراد عند مناطق حلوان ويفضل سلوك كورنيش المعادى.

وأوضح أن محور 26 يوليو يعمل بشكل جيد، كما يوجد ازدحام عند مطلع كوبرى السيدة عائشة وأعلى كوبرى الحدائق ونصح بسلوك شارع مصر والسودان.

وترتفع الكثافة المرورية عند نفق أحمد بدوى للقادمين من الترعة البولاقية إلى كوبرى أكتوبر لذلك يفضل سلوك شارع شبرا

أما بالنسبة للكبارى التى تنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة سواء كوبرى الجلاء أو الساحل أو الجامعة تعمل بشكل مرضى وطبيعى.