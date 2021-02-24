صور .. الملابس المنقطة تعود من جديد فى 2021

جدة - نرمين السيد - بالرغم من أن الملابس المنقطة تعد واحدة من أقدم النقشات فى الأزياء إلا أنها عادت من جديد إلى عالم الموضة.

وتتناسب الملابس المنقطة مع جميع أشكال الأجسام كما أنها تمنح مظهرًا عصريًا أو كلاسيكيًا وفقا لطريقة ارتدائه.

وتساعد تلك الموضة فى ظهور مرتديته بشكل أنيق جذاب بمجرد تنسيقه مع ملابس سادة، وظهرت الملابس المنقطة فى مختلف القطع منها البلوزات والبناطيل والتنانير.

وتلجأ الفتيات الجريئات إلى الظهور بشكل مختلف عند ارتدائها مع المعاطف والتنورة الجينز.

ومن الممكن مزج تلك الموضة مع صيحات أخرى مثل المقلم أو المخطط ولكن يجب الحرص عند توافق الألوان المستخدمة.

وتستعين البعض بفساتين السهرة المنقطة التى تمنح مرتديته مظهرا جذابا تلفت الأنظار حولها، كما من الممكن تنسيقه مع الملابس الكاجوال مثل الاستعانة بمعطف فرو وحذاء رياضى.