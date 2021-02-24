فيديو .. اللحظات الأخيرة لمقتل سيدة حامل على يد زوجها فى تركيا

جدة - نرمين السيد - ووفقا لـ تقارير إخبارية، فإنه قد أُلقى القبض على الزوج "هاكان أيسال"، البالغ من العمر 40 عامًا، بتهمة قتل زوجته "سمرا أيسال" ذات الـ32 عامًا، وطفلهما الذى لم يولد بعد أثناء قضاء عطلة فى منطقة "وادى الفراشة" بمحافظة "موجلا" جنوب غرب تركيا.

وأفادت تقارير بأن "أيسال" دفع زوجته، التى كانت حاملًا فى شهرها السابع فى ذلك الوقت، عن حافة الجرف، حيث لقيت وجنينها مصرعهما على الفور فى شهر يونيو لعام 2018.

وأكدت هيئة الادعاء أن الحادث كان فى حقيقة الأمر جريمة قتل ارتكبها "هاكان أيسال" للاستفادة من أموال التأمين على حياة زوجته.

وجاء فى تقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن سائحًا كان متواجدًا على مسافة ليست بعيدة من الزوجين، وقت مصرع الضحية، هو من التقط هذا الفيديو، وأشار إلى أنه انتبه إلى أن "أيسال" كان يتصرف بغرابة.

ويواجه الزوج اتهامًا بـ القتل العمد، وورد فى نص لائحة الاتهام أنه خطط لقتل زوجته من خلال الحصول أولًا على تأمين ضد الحوادث نيابة عنها بضمان 400 ألف ليرة تركية وكان هو المستفيد الوحيد من التأمين.

وأشار ممثلو هيئة الادعاء إلى أن السبب الوحيد الذى دفعه للبقاء برفقة زوجته على حافة الجرف لمدة 3 ساعات، هو التأكد من عدم تواجد أى شخص حولهما، وبمجرد أن تأكد من أنهما بمفردهما تمامًا قتلها عمدًا بدفعها من أعلى الجرف، وبعد فترة وجيزة طالب بمبلغ التأمين على حياتها، لكن طلبه رُفض بعد الكشف عن أنباء التحقيق فى واقعة وفاتها.

من جانبه، أنكر الزوج مسؤوليته عن مصرع زوجته، قائلًا: "وضعت زوجتى الهاتف فى حقيبتها وفى وقت لاحق طلبت منى أن أعطيها إياه.. نهضت وسمعت صراخ زوجتى من الخلف عندما مشيت بضع خطوات لإحضار الهاتف من حقيبتها، وعندما استدرت لم أجدها".