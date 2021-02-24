صور.. أزياء هندية على طريقة عارضة الأزياء سيلينا جيتلى

جدة - نرمين السيد - وشاركت سيلينا فى العديد من مسابقات ملكات الجمال حتى فازت بملكة جمال الهند 2001. ولم تكتف بموهبتها فى مجال الأزياء والموضة بل انضمت إلى عالم الكتابة والتأليف وبدأت ممارسة تلك المهارة فى 2001. وتحظى سيلينا بمكانة كبيرة فى قلوب الهنود لتألقها فى الأزياء حتى أصبحت واحدة من أشهر عارضات الأزياء بالهند. وتعشق الهندية سيلينا الطبيعة الخلابة، ما أظهرته صورها عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام".

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