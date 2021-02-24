صباحك ومطرحك.. أحمد يونس يتصدر تويتر

جدة - نرمين السيد - وأعلن الإعلامى أحمد يونس عبر حسابه الشخصى على "تويتر" احتلاله التريند الأول، بعد بدء إذاعة حلقة "صباحك ومطرحك"، وقال: "الصبحاويه بيصبحوا عالوطن التريند الأول فى مصر على تويتر".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، قائلين: "رقم واحد"، "يالله على العظمة"، "كالعادة يا سادة يونس صانع سعادة"، "أحمد يونس فوق".

وتضمنت حلقة اليوم من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة متنوعة من الأغانى والنشرة المرورية وأبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة صباحا.