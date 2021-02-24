أوبو تستعد لطرح تقنية شحن الهواتف لاسلكيا

جدة - نرمين السيد - وتستخدم أوبو تقنية شحن الهواتف عبر الهواء مع هاتف Oppo X 2021 القابل للطى.
ويعد هذا نموذجًا أوليًا لشاحن الهواء والذى سيعمل متوافقا مع الهاتف القابل للطى التابع لشركة أوبو X 2021، حتى عندما يكون الجهاز بعيدا عن لوحة الشحن حتى 10 سنتيمتر 3.9 بوصة.
وتتمكن تلك التقنية من توفير سرعات شحن تصل إلى 7.5 وات، من خلال مجال رنين مغناطيسى، وفقا لما جاء فى موقع "gsmarena".
وأوضحت أوبو أن الشحن يبدأ بعد وصول الجهاز إلى مسافة بضع إنشات من قاعدة الشحن، ويمكن للمستخدمين ممارسة الألعاب أثناء الشحن لاسلكيا.
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