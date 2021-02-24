اليوم .. الصين تطلق أقمارا صناعية للاستشعار عن بعد

جدة - نرمين السيد - وذكر مركز جيوتشيوان بالصين فى بيان اليوم، الأربعاء، أن الأقمار الصناعية للاستشعار عن بعد تم إطلاقها الساعة 10:22 صباح اليوم الأربعاء، بتوقيت بكين، وذلك على متن صاروخ من طراز "لونج مارش-4 سى".

وأضاف المركز أنه بعد دخول المدارات المخطط لها، سيتم استخدام هذه الأقمار لإجراء مسوحات بيئية كهرومغناطيسية واختبارات تكنولوجية أخرى ذات صلة.

وأطلقت الصين مجموعتين من أقمار "ياوقان-31" فى 10 أبريل عام 2018 و29 يناير العام الحالى على التوالى.