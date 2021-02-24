جدة - نرمين السيد - وذكر مركز جيوتشيوان بالصين فى بيان اليوم، الأربعاء، أن الأقمار الصناعية للاستشعار عن بعد تم إطلاقها الساعة 10:22 صباح اليوم الأربعاء، بتوقيت بكين، وذلك على متن صاروخ من طراز "لونج مارش-4 سى".
وأضاف المركز أنه بعد دخول المدارات المخطط لها، سيتم استخدام هذه الأقمار لإجراء مسوحات بيئية كهرومغناطيسية واختبارات تكنولوجية أخرى ذات صلة.
وأطلقت الصين مجموعتين من أقمار "ياوقان-31" فى 10 أبريل عام 2018 و29 يناير العام الحالى على التوالى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليوم .. الصين تطلق أقمارا صناعية للاستشعار عن بعد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.