سيدة ترتكب 15 مخالفة مرورية بسيارة طليقها انتقاما منه

جدة - نرمين السيد - قادت سيدة تسكن فى إمارة أبو ظبى، سيارة مسجلة باسم طليقها وارتكبت الكثير من المخالفات الطويلة نكاية فى طليقها. وأمرت محكمة أبو ظبى بإلزام السيدة بسداد قيمة المخالفات المرورية التى ارتكبتها بسيارة طليقها، وفقا لما جاء فى "سبوتنيك". ورفع طليقها دعوى بإلزامها بدفع مبلغ 7290 درهم مع الفائدة القانونية 9% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام. واضطر إلى سداد المخالفات لأن السيارة مسجلة باسمه، مؤكدا أنها لم تسدد له شيئا، وبناء عليه قضت المحكمة بأن المرأة قامت بارتكاب 15 مخالفة مرورية، بقيمة 3425 درهم لكونها هى المسؤولة عن هذه المخالفات، كون السيارة تحت حيازتها وتوفيرها مسبقا لها كجزء من النفقة.

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