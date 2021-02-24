لأول مرة.. اطلاق قناة مخصصة للأغانى اليابانية للعالم

جدة - نرمين السيد - حيث تقدم القناة المخصصة مجموعة مختارة من قوائم التشغيل، التي تعبر عن أصوات وثقافة اليابان وأشهر المطربين اليابانيين بدءًا من J-pop و J-rock إلى Onsen.
وحققت القناة الجديدة طفرة هائلة في عدد المتابعين عبر المجموعة المتنوعة من الأغاني والموسيقى اليابانية على تطبيق Deezer حيث نمت قائمة التشغيل "Japan Lo-fi & Chill" بنسبة مذهلة بلغت 705٪ في نوفمبر 2020 ، بينما ارتفعت J-pop بنسبة الثلث (33٪) خلال فترة العزل المنزلي في مارس 2020.
وبعد إحياء أغنية "Mayonaka no Door / Stay with me" المفضلة لدى المعجبين اليابانيين لـ Miki Matsubara و Mariya Takeuchi "Plastic Love" ، أنشأت "ديزر" قوائم تشغيل من أفضل الأنواع لمساعدة المستخدمين في اكتشاف المزيد من الأغاني المبهرة.
من جهته قال روبن ويلمز، رئيس المحتوى في الشركة: "نسعى لدعم الفنانين المحليين الذين يستحقون أن يتم الاستماع إليهم من خلال منصتنا فالفنانون اليابانيون دائمًا لهم لمسة فريدة خاصة بهم إلى الأنواع الموسيقية المحبوبة من J-Pop إلى Lo-Fi اليابانية و City Pop - لها نكهتها الخاصة وصوتها الذي يتردد صداها بشكل خاص مع عشاق الموسيقى اليوم".
مضيفا: "لذلك أنشأنا قناة مخصصة تجسد جميع الموسيقى والأصوات التي تمثل اليابان ، وليس الأغاني الناجحة فقط. لهذا السبب ستجد مجموعة متنوعة من قوائم التشغيل والفئات والأنواع".
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