لأصحاب الدايت .. طريقة تحضير وصفة ستيك بالبروكلى

جدة - نرمين السيد - وهناك وصفة "ستيك بالبروكلى" لأفراد الذين يتبعون أنظمة الرجيم، وهى من الوصفات السريعة والشهية. وتتكون وصفة الستيك بالبروكلى من مجموعة من العناصر الغذائية المهمة اللازمة للجسم خلال فترة الدايت، ولتحضير تلك الوصفات نحتاج إلى: -كيلو ستيك. -رأس بروكلى مقطع ومسلوق. -نصف كوب من صلصة الستيك الجاهزة. -2 ملعقة كبيرة من الكاتشاب. -ملهقة كبيرة من بودرة مرق الدجاج. -2 ملعقة صغيرة من البهار المشكل. -ملعقة صغيرة من بودرة الثوم. -ملح. -فلفل أسود. -ربع كوب زيت الزيتون. طريقة التحضير: يجب وضع الزيت فى قدر على النار وإضافة ستيك اللحم وتقليبه حتى يتحمر وينضج. رش البهارات وتقليبها مع الستيك وإضافة الملح والفلفل وبودرة الثوم ثم الكاتشب وتقليبه مع الستيك ووضع صوص الستيك وتقليبهم جيدا. وضع ملعقة من الدقيق ثم التقليب باستمرار حتى يصبح الصوص كثيف، وإضافة البروكلى وتقليبه لمدة دقيقة للاحتفاظ بلونه الأخضر، وبعدها يمكن تحضيره فى طبق ويقدم ساخنا.

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