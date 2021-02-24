طوابع بريدية لتكريم العاملين فى مواجهة كورونا بأستراليا.. ومحجبة فى الواجهة

ولفتت إدارة البريد ، بحسب "يورو نيوز"، الى أن هذه الخطوة تأتى لتكريم العاملين فى مجال الرعاية الصحية من أطباء وممرضين وممرضات إضافة إلى أفراد قوات الدفاع الأسترالية ورجال الشرطة والمعلمين والمعلمات من كان لهم الدور الأبرز فى رعاية أطفالنا، إلى جانب العاملين فى الخدمات الأساسية فى البلاد مثلا عمال البريد وموظفى المحلات التجارية وسائقى التوصيل.
ومن الملفت للنظر فى خطوة البلاد هذه، إصدار طابع بريدى يحمل صورة طبيبة مسلمة محجبة، فى محاولة من قبل المسؤولين فى بريد أستراليا التأكيد أنه لا فرق بين مسلم ومسيحى وأبيض وأسود ورجل وامرأة فى عملية التصدى للوباء.
وقالت نيكول شيفيلد، المديرة العامة التنفيذية لهيئة البريد الأسترالية، إن "تصميمات هذه الطوابع تمثل أبطال الحياة اليومية الذين يعملون دون كلل أو ملل لاستمرار حركة البلاد من خلال تقديم خدمات مهمة للمجتمع"، ولفتت إلى أن هؤلاء، من وصفتهم بالشجعان عملوا خلال الأشهر الـ 12 الماضية على إنقاذ حياة الجميع.
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