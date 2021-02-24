أجهزة آبل ليست استثناء .. اختراق 30 ألف جهاز ماك

جدة - نرمين السيد - وتم التأكد من أن هذه البرمجيات المكتشفة مصممة لهدف غير معروف حتى الآن، وتتميز بخاصية تدمير الذات التى تسمح بمحو كل الآثار الرقمية التى تخلفها فى العادة، ويطلق عليها المختصون اسم "سيلفر سبارو".

ورغم اعتقاد الجميع أن أجهزة "آبل" غير قابلة للاختراق، يثبت هذا الحدث أن الجميع معرض للخرق فى العالم الرقمى وحواسيب "آبل" المزودة برقائق M1 ليست استثناء.

وقال محلل الاستخبارات فى شركة "ريد كانارى"، إن البرامج الضارة، التى تسميها الشركة "سيلفر سبارو"، لا تعرض السلوكيات التى يتم توقعها من البرامج الإعلانية المعتادة التى تستهدف أنظمة macOS غالبا، الأمر الذى يعنى أنها برامج ضارة للغاية.

يذكر أن "سيلفر سبارو" لم تتمكن من محو الآثار بالسرعة اللازمة، وقامت الشركة بمعالجة الخلل بحيث تمنع المستخدم من تحميل هذا العنصر عن طريق الخطأ، وتبقى فرضية حصول الضرر موجودة رغم عدم وجود أدلة دامغة أو حالات مثبتة وهو أمر قد يتبين خلال الفترة المقبلة.