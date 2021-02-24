إيطالى يفقد 3 ماسات ثمينة أثناء تسوقه فى متجر

جدة - نرمين السيد - وعثر على الحقيبة أحد العاملين فى السوبر ماركت وقام بتسليمها إلى صاحب المتجر، وعند فتحها، تم اكتشاف 3 ماسات بداخلها، كل منها مصحوبة بشهادة النقاء الخاصة بها، بقيمة إجمالية قدرها 50 ألف يورو، وفقاً لموقع "notizie" الإيطالى.
وفقد الرجل الذى ما زال قيد البحث حتى الآن، الحقيبة التى تحتوى على الماسات فى السوبر ماركت، وسجلت الواقعة بالكامل بواسطة كاميرات المراقبة الخاصة بمتجر Grangusto.
والتقطت كاميرات الفيديو دخول رجل إلى السوبر ماركت، وشراءه لبعض المنتجات، ثم خرجت حقيبة صغيرة من جيبه دون أن يدرك ذلك وانزلقت منه على الأرض، أثناء دفعه ثمن المشتريات.
ويحتفظ محامى السوبر ماركت بالماسات الـ3 حالياً، إذ أعلنت بلدية نابولى، بعد إبلاغ الأمر إلى السلطات المختصة، أنها لا تمتلك مكاناً آمناً للاحتفاظ بها فى مكتب الممتلكات المفقودة.
ولهذا السبب، عُهد بالماسات إلى محامى السوبر ماركت، وخلال ذلك، أطلقت مناشدة تهدف إلى العثور على مالك الماسات الـ3، وحثه على استعادة مفقوداته الثمينة.
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