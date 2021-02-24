رونالدو يرسل قطه النادر للعلاج فى إسبانيا بطيارة خاصة

جدة - نرمين السيد - ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية فى تقرير لها اليوم الأربعاء، أن البرتغالى كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس أرسل قطه بطائرة خاصة إلى إسبانيا للعلاج بعد أن دهسته سيارة فى تورينو الإيطالية.





وبحسب "روسيا اليوم"، يدعى قط رونالدو المدلل "بى بى" وهو من فصيلة سفينكس النادرة. وسيبقى "بى بى" الذى يعيش منذ أكثر من عامين مع رونالدو وعائلته، طوال فترة علاجه فى إسبانيا عند أخت جورجينا رودريغيز صديقة النجم البرتغالى.

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