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فيديو.. لعق الآيس كريم جريمة يعاقب عليها القانون فى أريزونا الأمريكية

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أيمن مكى 2021-02-24 23:21 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - وافق مجلس ولاية أريزونا الأمريكية، على مشروع قانون يصنف السلوك المثير للاشمئزاز، لممارسى لعق أكواب الآيس كريم وإعادتها لثلاجات المتاجر مرة أخرى، كجريمة ينص القانون على عقوبتها.

وفى تقرير لقناة "الغد"، تحت عنوان: "لعق الآيس كريم أصبح جريمة، لا يمكن الهروب منها"، أشار إلى أنه فى ولاية أريزونا الأمريكية، حكم على الشاب الأمريكى أندرسون، بالسجن لمدة عامين علق الآيس كريم بعد انتشار مقطع فيديو له عام 2019، مصورا نفسه وهو يلعق الآيس كريم، ثم يعيده إلى ثلاجة السوبر ماركت مرة أخرى، تلك التصرفات تسببت فى مخاوف بشأن سلامة المنتجات الاستهلاكية المعروضة.

وابين التقرير، إلى أن القانون الجديد وافق عليه دوج دوسى حاكم الولاية الذى يعتبر جنحة من الدرجة الأولى فى حال تجاوزت قيمة الأضرار 1000 دولار.

وأوضح أنه فى عام 2019 انتشرت مقاطع فيديو فى أمريكا لأشخاص، يقومون بلعق أكواب الآيس كريم، قبل إعادتها إلى ثلاجات العرض مرة أخرى، ولكن الحكومة وجدت صعوبة فى توجيه أحكام بتلويث الطعام أو الشراب فى المتاجر، لكن مع انتشار فيروس كورونا أصبح هذا القانون قابلا للتنفيذ.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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