فيديو.. لعق الآيس كريم جريمة يعاقب عليها القانون فى أريزونا الأمريكية

وفى تقرير لقناة "الغد"، تحت عنوان: "لعق الآيس كريم أصبح جريمة، لا يمكن الهروب منها"، أشار إلى أنه فى ولاية أريزونا الأمريكية، حكم على الشاب الأمريكى أندرسون، بالسجن لمدة عامين علق الآيس كريم بعد انتشار مقطع فيديو له عام 2019، مصورا نفسه وهو يلعق الآيس كريم، ثم يعيده إلى ثلاجة السوبر ماركت مرة أخرى، تلك التصرفات تسببت فى مخاوف بشأن سلامة المنتجات الاستهلاكية المعروضة.
وابين التقرير، إلى أن القانون الجديد وافق عليه دوج دوسى حاكم الولاية الذى يعتبر جنحة من الدرجة الأولى فى حال تجاوزت قيمة الأضرار 1000 دولار.
وأوضح أنه فى عام 2019 انتشرت مقاطع فيديو فى أمريكا لأشخاص، يقومون بلعق أكواب الآيس كريم، قبل إعادتها إلى ثلاجات العرض مرة أخرى، ولكن الحكومة وجدت صعوبة فى توجيه أحكام بتلويث الطعام أو الشراب فى المتاجر، لكن مع انتشار فيروس كورونا أصبح هذا القانون قابلا للتنفيذ.
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