كله بثمنه .. سيدة صينية تحصل على حكم تعويض من طليقها عن أعمالها المنزلية

جدة - نرمين السيد - وفى هذا السياق، حكمت محكمة طلاق فى بكين على رجل بدفع ما يعادل 7700 دولار كتعويض مالى لزوجته عن الأعمال المنزلية التى قامت بها خلال زواجهما الذى دام لـ 5 سنوات.
غرائب وعجائب
وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية أن محكمة مقاطعة فانجشان فى بكين قضت لصالح المرأة، وأمرت زوجها بدفع نفقتها الشهرية البالغة 2000 يوان، بالإضافة إلى دفعه لمرة واحدة مبلغ قدره 50 ألف يوان أى ما يعادل 7700 دولار، مقابل الأعمال المنزلية التى قامت بها خلال فترة زواجها منه".
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